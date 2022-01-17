В отдел полиции обратился руководитель одной из организаций, который сообщил о том, что в одном из увеселительных заведений неизвестный гражданин потребовал с него 200 тысяч рублей за якобы вызывающее поведение потерпевшего. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Саратовской области.

Поначалу мужчина не воспринял всерьез требование, однако, несколько дней спустя злоумышленник начал угрожать ему применением насилия и вновь потребовал денег. Гражданин обратился в полицию.

Подозреваемый в вымогательстве 53-летний житель Саратова был задержан оперативниками. Возбуждено уголовное дело.