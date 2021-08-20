На жителя Саратова завели уголовное дело за угрозу убийством. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Саратовской области. Мужчине не понравился молодой студент, сидевший на лавочке в сквере в Кировском районе. Сам парень объяснил, что просто общался с друзьями, а злоумышленник находился рядом и пристально смотрел на них, потягивая пиво из бутылки.

Когда алкоголь закончился, он разбил бутылку об асфальт и с «розочкой» пошел в сторону парня, громко матерясь и угрожая его убить. Полицейские, которые быстро прибыли на место происшествия, остановили его и доставили в отдел.