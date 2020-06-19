На сайте одной из школ Энгельса была размещена реклама сервисов знакомств, эту информацию сообщает прокуратура области.

Две энгельсские школы заключили договор с коммерческими организациями на размещение рекламы на сайтах учебных учреждений. Однако рекламные материалы не соответствовали требованиям федерального законодательства. Прокуратура области взяла этот вопрос на контроль и в скором времени все нарушения были исправлены, так же наказаны работники учебных заведений. О данном случае было сообщено в комитет по образованию Энгельсского района.