На официальном сайте администрации Саратова появилась интерактивная карта дорог, которые отремонтируют в 2021 году в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги», а также за счет

средств, поступивших в бюджет муниципалитета от транспортного налога.

В списке есть 72 объекта, на их восстановление потратят миллиард рублей. Список пополнится еще 50 дорогами, которые сделают на 700 миллионов рублей, которые город получил на реализацию этого проекта благодаря помощи председателя ГД Вячеслава Володина.

За счет средств транспортного налога запланировано проектирование семи путепроводов и 16 дорог, строительство пяти дорог и ремонт 30 участков.

Всего в 2021 году в порядок приведут свыше 150 объектов улично-дорожной сети. Посмотреть карту можно в разделе «Дороги Саратова». Ремонтируемые в рамках нацпроекта улицы выделены желтым цветом, на средства от транспортного налога – синим цветом.