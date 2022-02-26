Сегодня был запущен сайт для оперативного разоблачения недостоверной информации о действиях сил ЛДНР.

Редакции нескольких российских неполитических телеграмм-каналов объединились и создали сайт войнасфейками.рф. Ресурс призван оперативно изучать поступающую из разных источников информацию о спецоперации, разоблачая попытки дезинформировать аудиторию и ввести в заблуждение российскую общественность.

То, что на Украине работает настоящая машина по производству фейков, подтверждают даже иностранные СМИ. Так, в BBC вышло уже два расследования о фейках (https://www.bbc.com/news/60513452 и https://www.bbc.com/news/60528276), связанных со спецоперацией.

На новом сайте уже опубликованы более 60 разборов фейков, связанных со спецоперацией. Также разборы публикуются в телеграм-канале проекта — https://t.me/warfakes.

Адрес ресурса: https://xn--80aaenqccitej3b1b.xn--p1ai/. — Региональные фейки публикуются в каналах «Война с фейками. Ростов» (https://t.me/warfakerostov) и «Война с фейками. Белгород» (https://t.me/warfakebelgorod).