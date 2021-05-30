Сегодня в Саратовской области проходит очное предварительное голосование партии «Единая Россия», о том, как проходит голосование рассказал член оргкомитета Андрей Семенов.

— Наряду с электронным способом голосования в Саратовской области проводится более привычное очное, так как не у всех жителей нашей области есть возможность воспользоваться цифровыми технологиями. Сегодня в 8:00 свои двери открыли почти 1,8 тысячи счетных участков по всей области, они будут работать до 20:00. В целом голосование проходит без инцидентов, но без нарушений не обошлось. В одном из счетных участков представители кандидата Евгения Чернова проводили несанкционированную видеосъемку, чем могли нарушить тайну волеизъявления граждан. Поведение наблюдателя было вызывающим и провокационным. Ему было вынесено предупреждение. Процесс наблюдения за ходом голосования не должен нарушать права избирателей и членов комиссии, — отметил Андрей Семенов.