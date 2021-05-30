Сегодня в Саратовской области проходит очное предварительное голосование партии «Единая Россия», о том, как проходит голосование рассказал член оргкомитета Андрей Семенов.
— Наряду с электронным способом голосования в Саратовской области проводится более привычное очное, так как не у всех жителей нашей области есть возможность воспользоваться цифровыми технологиями. Сегодня в 8:00 свои двери открыли почти 1,8 тысячи счетных участков по всей области, они будут работать до 20:00. В целом голосование проходит без инцидентов, но без нарушений не обошлось. В одном из счетных участков представители кандидата Евгения Чернова проводили несанкционированную видеосъемку, чем могли нарушить тайну волеизъявления граждан. Поведение наблюдателя было вызывающим и провокационным. Ему было вынесено предупреждение. Процесс наблюдения за ходом голосования не должен нарушать права избирателей и членов комиссии, — отметил Андрей Семенов.
Эммм, на участке разрешена видеосъёмка. Членам оргкомитета стыдно этого не знать!
Да блин, был свидетелем этого цирка. Мужик пришёл на участок и начал возмущаться, мол Камера мешает у входа в помещение. К наблюдателям пристал. Наблюдатели спокойные как удавы. А мужик с пеной у рта, возмущался, что ему всё и все мешают. Давно таких сумасшедших не видел. Встал прям у камеры и возмущается. Ну, блин. Мешает она тебе — отойди. Что орать то на всех.