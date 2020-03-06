На заводе «СЭПО» будут выпускать медицинские холодильники. Такой вариант был предложен на совещании по вопросу возобновления производства легендарных холодильников «Саратов».

На встрече чиновники и гендиректор предприятия Евгений Резник обсудили варианты возобновления производства, в том числе посредством сдачи некоторых цехов в аренду производственному партнеру.

Кроме того был поднят вопрос о смене дизайна выпускаемой техники и расширения ее линейки. В частности, поступило предложение выпускать медицинское оборудования бренда «Саратов».

Повторно этот вопрос будет обсужден в середине марта. За это время планируется провести анализ затрат на производство холодильников и морозильников, а также предложат варианты оптимизации затрат и определят ориентировочную цену готового изделия.