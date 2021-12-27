Вечером 25 декабря в Саратове произошло ДТП с участием общественного транспорта.

Как сообщили очевидцы происшествия в соцсетях, на улице Шехурдина, около кладбища, легковой автомобиль «ВАЗ-2113» вьехал в автобус «Mercedes».

— Все живы. От водителя пахло алкоголем, — сообщает автор поста.

В комментариях пользователи добавляют, что ничего нового не произошло: начинается новогодний праздник с застольями и корпоративами.

Позже стало известно, что в результате столкновения пострадали 28-летний пассажир и 38-летний водитель легкового автомобиля.