На шести улицах Саратова отремонтировали дороги. Об этом в понедельник, 18 мая, сообщает городская администрация.

Теперь в Заводском районе на улицах Механизаторов и Азина заделаны ямы. Эти же работы завершили на Безымянной, Рябиновской, Веселой, Осипова, Буровой и Вишневой.

Завтра рабочие приступят к устранению дефектов на улицах Кузнечная и Слонова. Продолжатся работы на Азина, дороге от Песчано-Уметского тракта до УШ382/33 и на Сокурском тракте.

Отмечается, что за сегодняшний день было отремонтировано более 415 квадратных метрах дорожного полотна.