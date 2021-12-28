«Ростелеком» построил оптические линии связи и установил систему видеоконтроля на стадионе детско-юношеской спортивной школы города Пугачева Саратовской области. Дежурные сотрудники учреждения теперь удаленно следят за порядком на тренировочных площадках.

Всесезонный спорткомплекс открылся в прошлом году после полной реконструкции. На его территории расположены беговые дорожки, уличные тренажеры для подготовки к сдаче нормативов ГТО, трибуна, игровые поля для мини-футбола, волейбола и баскетбола.

Специалисты компании установили и настроили шесть камер по периметру стадиона. Сотрудники детско-юношеской спортивной школы могут круглосуточно наблюдать за происходящим, оперативно реагировать на нарушения порядка и при необходимости обращаться к архиву записей.

— Среди пугачевцев много спортсменов и поклонников здорового образа жизни. На стадионе проходят занятия секций и уроки физкультуры для учеников школы, расположенной неподалеку. А по вечерам вход открыт для всех жителей. Надеемся, что видеонаблюдение от “Ростелекома” поможет сохранить порядок на территории стадиона, — отметил Алексей Янин, глава Пугачевского района.

— В Пугачеве “Ростелеком” установил несколько комплексов удаленного видеомониторинга. Камеры, к примеру, работают на набережной, где недавно появилась прогулочная зона с тематическими арт-объектами. Видеонаблюдение помогает избежать вандализма и нарушений общественного порядка. Популярные места отдыха горожан стали не только благоустроенными, но и более безопасными, — подчеркнул Максим Доронин, и. о. директора Саратовского филиала ПАО «Ростелеком».