Служба эвакуации в январе доставила на штрафстоянку с улиц Саратова 87 автомобилей, 52 из которых были эвакуированы за парковку в неположенном месте, сообщает пресс-служба регионального министерства транспорта и автомобильных домов.

Это произошло из-за принятого в недрах министерства решения усилить работу по эвакуации автомобилей, припаркованных в неположенных местах. После этого, за три дня января — с 29 по 31, на спецстоянку было доставлено 39 автомобилей, припаркованных в зоне действия запрещающих дорожных знаков.