Председатель ГД Вячеслав Володин встретился с выпускниками медуниверситета.

Он попросил их пойти работать на станцию “скорой помощи” и пообещал помощь.

В этом году начинается реализация проекта федерального политика, главная задача которого привлечь студентов на станции. Нехватка сотрудников на сегодняшний день составляет 70 процентов.

На его предложение откликнулись 50 человек, они получат служебное жилье. Его построят для выпускников университетов и колледжей, которые будут работать на подстанциях Ленинского и Кировского районов. Дома планируются двухэтажными, с отдельными входами.

Напомним, что по инициативе Вячеслава Володина подняли зарплату водителям “скорой”, обновили автопарк.

