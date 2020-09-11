Сегодня, 11 сентября, в Саратове состоялось совещание, где обсудили, как будут проводить конкурс на лучший эскиз и макет памятника военной медсестре. Об этом сообщили в мэрии.

Сроки окончания приемок заявок для участия в состязании продляли специально для того, чтобы те решения, которые поступили, можно было переработать, а их список пополнился новыми авторами.

В итоге из 13 авторов проектов 10 согласились в них что-то менять и вошли в шорт-лист конкурса, а остальные отказались.

На совещании, которое пройдет на следующей неделе, рассмотрят уже три проекта-финалиста.

