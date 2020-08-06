Местные жители вновь жалуются на грубых нарушителей ПДД, которым лишь бы проскочить поскорее через пробку на Сокурском тракте. Очередное видео с нарушителями было запечатлено пользовательницей социальной сети Валерией Диль.

Напомним, на Сокурском тракте в часы пик, как и на многих улицах города, образуются постоянно километровые пробки. Многие «автохамы», желая объехать пробки скорее, выезжают на встречную обочину:

— Ежедневно езда по встречке, самые ушлые, пытаясь миновать километровую пробку, едут по встречной полосе, при видимости машины на горизонте съезжают на грунтовую дорогу и продолжают движение по ней, — сообщает автор поста.

Кроме того, жители города высказывают недовольство работой госавтоинспекции, потому что вместо многочисленных рейдов по выявлению нарушителей парковок, использованию водителями и пассажирами ремней безопасности, патрули ГИДББ лучше бы оказались на Сокурском тракте в час пик:

— Зато патруль в городе стоит, рейды по ремням безопасности устраивает, вот вам куда надо, — пишет Валерия Диль.