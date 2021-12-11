Происшествие было зарегистрировано 9 декабря в МФЦ Фрунзенского района Саратова.

Как сообщили интернет-изданию «Новости Саратова» в региональном ГУ МВД, в МФЦ на улице Вавилова, 6 сотрудница учреждения подверглась нападению.

Выяснилось, что в помещении центра предоставления Госуслуг 56-летняя женщина, которая пришла сюда без предварительной записи, кинулась с кулаками на 24-летнюю сотрудницу. При этом нападавшая нанесла ей несколько ударов.

Причиной инцидента стал отказ пустить гражданку в МФЦ без записи.

В настоящее время по данному факту проводится проверка.