В Саратове прошло совещание областной думы по аграрным вопросам. На нем затронули проблемы экологии Волги.

В частности, коснулись вопроса рыбной ловли в зимовальных ямах сомов. Александр Нараевский рассказал, что был свидетелем добычи сома, идущего на зимовальные ямы в районе села Золотое.

Рыбинспекторы ничего не могли сделать нарушителям, так как данные места не внесены в правила рыболовства. Получается, что недобросовестные рыболовы легально наносят вред экологии Волги.

Также на совещании затронули вопрос загрязнения Волги. Александр Нараевский напомнил о случаях, когда молодая рыба погибала после нереста из-за сброса в Волгу отходов с разных предприятий и бытовой химии из канализационных стоков. Он отметил, что в Саратовской область за этим ведется очень слабый контроль.

Было отмечено, что в Волге увеличилась популяция стерлядя. Это произошло благодаря работе завода по воспроизводству рыбы в Самарской области. Для восстановления экологии необходимо выращивать еще несколько видов травоядных рыб, например, белых амуров и толстолобиков. Для этого имеются все необходимые технологии, необходимо только финансирование и соответствующая программа.