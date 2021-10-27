На месте демонтированного ранее корпуса предусмотрено строительство объекта, в котором будут расположены помещения для занятий физкультурой и спортом.

Это зал для силовой и кардио тренировок, раздевалки, зал для легкой атлетики, сайклинга, тир, помещения для проката коньков и хранения оборудования.

В этом году будет возведен фундамент будущего здания и несущие стены первого этажа. Этим займется ООО СК «Поволжьестройинвест».

В 2020 году благодаря поддержке спикера Госдумы Вячеслава Володина был завершен первый этап реконструкции старейшего стадиона в Саратове, в ходе которого были обновлены все плоскостные спортивные сооружения: футбольное поле, беговые дорожки, площадки для занятия отдельными видами спорта, — сообщил в своем Instagram мэр Саратова Михаил Исаев.