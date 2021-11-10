Саратовский стадион «Торпедо» частично восстановлен. Об этом сообщил мэр Саратова Михаил Исаев в своем профиле в инстаграм.

Проведены работы по асфальтировке территории, замене входной группы. На футбольное поле положили новое искусственное покрытие, подготовлены велодорожки и обустроена зона воркаута. Также на стадион установили новые трибуны и освещение.

Стадион доступен для тренировок горожан с с 7.00 до 9.00 и с 18.00 до 22.00. В остальное время здесь тренируются профессиональные спортсмены.

В дальнейшем планируется реконструкция здания культурно-спортивного центра.