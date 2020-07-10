Сегодня, 10 июля, в социальных сетях появился пост о том, что в районе стадиона «Волга» ходят три ротвейлера.

Автор поста призывает людей быть бдительными и постараться не ходить в ближайшее время мимо стадиона в Заводском районе.

— Сегодня будьте осмотрительнее в этом районе, старайтесь не ходить по закоулкам, где в случае встречи с ними, не будет возможности никому помочь, — пишет анонимный автор поста.

Автор утверждает, что там бродят три больших ротвейлера без ошейников и хозяина. Даже якобы уже произошел инцидент с нападением собак на взрослого мужчину.