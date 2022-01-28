Домой Рубрики Новости Саратова На стадионе «Волга» заработал каток РубрикиНовости СаратоваСоцсфера На стадионе «Волга» заработал каток По Новости Саратова - 28.01.2022 68 0 Facebook Twitter Google+ WhatsApp Telegram VK Viber Сегодня на стадионе «Волга» в Саратове проводятся дополнительные работы по обслуживанию льда. Он начнет работу с 17:00. Остальные муниципальные катки будут функционировать в плановом режиме. СХОЖИЕ СТАТЬИБОЛЬШЕ ОТ АВТОРА В Саратовской области на выходных ожидается потепление Саратовцы задолжали Фонду капремонта 1,6 миллиарда рублей Саратовские школьники собрали три тонны отработанных батареек ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ В Саратовской области на выходных ожидается потепление Новости Саратова - 28.01.2022 0 Жителей Саратовской области в выходные дни ждет потепление, однако не стоит торопиться убирать далеко зимние куртки и теплые шарфы. Осадки никуда не отступают - прогнозируется... Саратовцы задолжали Фонду капремонта 1,6 миллиарда рублей 28.01.2022 Саратовские школьники собрали три тонны отработанных батареек 28.01.2022 Более 2,7 тысяч домашних питомцев без сопровождения хозяев перевезено на ПривЖД... 28.01.2022 УК по 54 адресам в Саратове получили предписания на уборку территории... 28.01.2022