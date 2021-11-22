На станциях Ершов и Мокроус в Саратовской области впервые организована выгрузка газовых труб. Около 10 тыс. тонн трубной продукции доставлено по железной дороге из Волгоградской области в рамках договора комплексного транспортного обслуживания.

В погрузочно-разгрузочных работах задействованы мобильные бригады железнодорожников и автокран. С целью исключения деформации груза при перемещении труб применяются специализированные захваты с мягкими вкладышами.

Трубная продукция доставляется в Саратовскую область в рамках национальной

программы газификации регионов России.