На станциях Ершов и Мокроус в Саратовской области впервые организована выгрузка газовых труб. Около 10 тыс. тонн трубной продукции доставлено по железной дороге из Волгоградской области в рамках договора комплексного транспортного обслуживания.
В погрузочно-разгрузочных работах задействованы мобильные бригады железнодорожников и автокран. С целью исключения деформации груза при перемещении труб применяются специализированные захваты с мягкими вкладышами.
Трубная продукция доставляется в Саратовскую область в рамках национальной
программы газификации регионов России.