18 сентября в Вольске Саратовской области произошла стрельба на территории строительно-кровельного центра «Геометрия» на улице Малыковской, 41. Об этом сообщает издание «Вольск.ру».

Есть информация, что причиной перестрелки могла послужить личная ссора. В субботу стороны договорились встретиться на территории «Геометрии» и разобраться в конфликте. Всего на стройбазе собрались более десятка человек разных национальностей, среди которых были армяне и чеченцы.

Обидчик извинился перед мужчинами, однако дальше в перепалку вступил гражданин, который ранее не участвовал в конфликте и оказался там случайно.

—Примерно в 17.45 злоумышленник выбежал с территории строительной базы на улицу, взял из автомобиля обрез и начал стрелять. Три человека получили огнестрельные ранения, одно из них смертельное, — сообщается в издании.

Как сообщает следственное управление по Саратовской области, с улицы Малыковская в больницу с огнестрельными ранениями был доставлен 35-летний местный житель. Спасти его медикам не удалось. Следователи выявили на теле мужчины множественные огнестрельные ранения в области головы, шеи и груди.

В данный момент сотрудники правоохранительных органов разбираются в причинах произошедшего и ищут убийцу.