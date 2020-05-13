На строительство больницы для больных коронавирусам будет выделено 462,2 миллиона рублей. Такие поправки в региональный бюджет приняли депутаты областной Думы в среду, 13 мая. Средства поступят из бюджета Москвы и будут предназначены для проведения мероприятий, направленных на недопущение распространения COVID-19, а также оказание медпомощи уже зараженным жителям.

Также часть суммы будет выделена на строительство инфекционной больницы в Саратове, которая будет оказывать помощь больным пандемией.

Таким образом, доходы регионального бюджета составит 118,4 миллиарда рублей, расходы – 122,3 миллиарда рублей. Отмечается, что дефицит бюджета остался без изменений.