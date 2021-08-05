Мер Саратова Михаил Исаев рассказал о дальнейшем использовании 150-ти гектар земли, оставшейся после сноса аварийных сооружений.

— Там, где снесли аварийные дома, землю можно отдать только под нужды муниципалитета, её нельзя выставить на торги. Поэтому там или рекреационные зоны, парки, спортобъекты. Или соцобъекты, учреждения культуры. Могут быть использованы под строительство многоэтажных жилых домов. – Сказал глава города на брифинге по развитию Саратова 5 августа.

Напомним, что на протяжении двух лет земля из-под аварийного жилья предлагалась в качестве компенсационных участков для проблем обманутых дольщиков. Эти 150 гектар будут отданы инвесторам, которые строили для них дома.