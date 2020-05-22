На стройплощадке в Заводском районе упал башенный кран. Такую информацию предоставили в областной службе спасения.

Инцидент произошел на 4-м Чернышевском проезде. По информации местных жителей, конструкция перегородила второстепенную дорогу до гаражного кооператива.

Начальник облспаса Юрий Юрин сообщил, что кран специально уронили его владельцы. Ранее компания предоставила его в аренду застройщику, который обанкротился. Несколько лет кран и стройка простаивали, а сегодня владельцы начали разбирать конструкцию, поэтому и уронили ее.

Сейчас территория оцеплена, а проводимые на ней работы — безопасны.