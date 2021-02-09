13 февраля на сцене Театрального зала Саратовской консерватории выступят студенты четвертого курса Театрального института мастерской Заслуженной артистки РФ, доцента Эльвиры Данилиной.

В исполнении артистов прозвучит один из самых известных шедевров русской литературы — роман в стихах А.С. Пушкина «Евгений Онегин».

Художественное #ПРОчтение будет сопровождаться музыкальными композициями.

Режиссёр-педагог – доцент кафедры специальных дисциплин Светлана Никулина.

Пр. им. Кирова С.М., д. 1

Тел. (8452) 39-92-32.

13 февраля. Начало в 17:00.

Стоимость билетов — 200 рублей

«Бременские музыканты»

14 февраля в 12:00 и 15:00 на сцене Театрального зала состоится постановка детского спектакля «Бременские музыканты». Музыкальная фантазия Ю. Энтина, любимая не одним поколением зрителей, расскажет о необыкновенных, очень опасных и веселых приключениях бременских музыкантов: Трубадура, кота, собаки, петуха и осла. Историю оживят на сцене студенты второго курса Театрального института (мастерская Народной артистки России Риммы Беляковой, режиссер — Олег Загуменнов).

Семейный спектакль «Бременские музыканты» — это музыкальная сказка для взрослых и детей, гимн юности, которой свойственна смелость, легкость и открытость миру. Постановка будет интересна широкой аудитории, даже самым юным зрителям. Ведь знаменитая история о «Бременских музыкантах» одинаково любима как детьми, так и взрослыми. Знакомые мелодии, яркие костюмы и заразительная игра актеров не оставят равнодушными никого!

Продолжительность спектакля: 40 минут

Пр. им. Кирова С.М., д. 1

Тел. (8452) 39-92-32.

14 февраля. Начало в 12:00 и 15:00

Стоимость билетов — 300 рублей