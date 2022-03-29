Сегодня, 29 марта, для проведения ремонтно-восстановительных работ на тепловых сетях с 9:00 перекрыто движение транспорта по улице Зарубина. Об этом сообщили в пресс-службе саратовского филиала «Т Плюс».

Проезд закрыт на участке от дома № 100/120 до пересечения с Чапаева. Работы планируется завершить 30 марта до 9:00.

Для безопасности жителей города на месте ремонта будут выставлены предупреждающие знаки и ограждения.

Энергетики просят жителей и автомобилистов соблюдать правила безопасности вблизи объекта и заранее планировать маршрут своего передвижения.