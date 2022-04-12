В связи с проведением аварийных работ на насосной станции сегодня, 12 апреля, снижены параметры подачи холодной воды в многоквартирные жилые дома Саратова. Об этом сообщает пресс-служба ООО «КВС».

Ремонт коснулся домов по улицам Волочаевская (дома №№1, 3, 5, 7, 9, 11); Краевая (дом №31); Вязовская (дом №6); 1-й Ленинский пр. (дом №18), а также в частные домовладения по улицам: Московская (от ул. Б. Садовая до ул. Краевая); Мурманская (от ул. Московская до ул. Посадского); Краевая (от ул. Московская до ул. Посадского); 1-й Ленинский пр. (от ул. Мурманская до ул. Стрельбище); Дружбы; Стрельбище; Земляная; 1-я и 2-я Земляные; Волочаевская; Вязовская; Кутякова (от ул. Мурманская до ул. Краевая); 3-й Цементный пр.; 3-й и 4-й Нижние пр.; 3-й Цыганский пр.; Капитальная.

Планируемое время окончания работ — 14:00 13 апреля.