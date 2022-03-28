Сегодня, 28 марта, губернатор Саратовской области Валерий Радаев провел совещание с зампредами и профильными министрами.

В ходе совещания поставлен ряд задач по обсуждаемым вопросам.

Так, глава региона подробно заслушал отчет министров, ответственных за реализацию мероприятий по национальным проектам Президента и госпрограммам. В текущем году насчитывается 63 объекта капитального строительства. Поставлена задача — до 1 апреля объявить все конкурсные аукционы, ускорить прохождение экспертизы проектно-сметной документации, приступить к работе на объектах.

Также на территории региона с 1 по 29 апреля объявлен месячник по благоустройству. Работы по санитарной очистке должны быть проведены организованно и качественно во всех населенных пунктах и городах. Управляющие компании, товарищества собственников жилья отвечают за порядок во дворах МКД, жилищной инспекции дано поручение мониторить проведение работ. Минтрансу, главам районов поставлена задача — активизировать ремонтные дорожные работы.

Кроме того, в прошедшие выходные дни в крупных городах и населенных пунктах проводились сельскохозяйственные ярмарки. С учетом высокого спроса на сахар были увеличены его объемы к реализации. В целом фиксируется снижение ажиотажного покупательского спроса на сахар. По итогам второго дня работы ярмарки на Театральной площади Саратова остались не реализованы 3 тонны фасованного сахара. Также отмечается достаточное наличие сахара в торговых сетях, магазинах. В дальнейшем на ярмарках «выходного дня» будет продолжена реализация сахара-песка.

Напоследок, на совещании обсудили готовность сельхозпредприятий региона к весенне-полевым работам. На текущую дату практически закрыт вопрос потребности в семенах подсолнечника, кукурузы, сахарной свеклы, овощных культур. В штатном режиме решаются вопросы обеспечения посевной кампании материально-техническими ресурсами. Состояние озимых культур оценивается как удовлетворительное.