Сегодня, 8 мая, в честь 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне на Театральной площади Саратова состоялось торжественное прохождение войск Саратовского территориального гарнизона.

В этом году торжество было проведено без ограничений по числу зрителей и участников.

В торжественном мероприятии приняли участие Председатель Общественной палаты Саратовской области Борис Шинчук и члены Общественной палаты.

После приветственной речи Губернатора Саратовской области Валерия Радаева по площади прошли 20 парадных расчётов соединений и частей Саратовского территориального гарнизона. Состоялись показательные выступления роты почётного караула Саратовского военного ордена Жукова Кразнаменного института войск Национальной гвардии РФ, отряда особого назначения института Росгвардии.

По словам членов Общественной палаты, это был самый красивый парад, который они видели.