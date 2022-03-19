Сегодня, 19 марта, на ярмарку на Театральной площади в Саратове привезли свою продукцию более 120 товаропроизводителей. Об этом сообщает телеграм-канал Пул64.

Представлена разнообразная продовольственная продукция из нескольких районов области. К реализации предложено около 15 тонн мяса, более 30 тыс. штук яиц, свыше пяти тонн плодов и овощей, две тонны рыбы.

Фермеры и предприятия привезли около четырех тонн молока и молочной продукции, четыре тонны хлебобулочных, макаронных, крупяных и кондитерских изделий, 1,7 тонны колбасных изделий и полуфабрикатов, свыше двух тонн меда.

Всего организовано более 160 торговых мест.

Продажа сахара ведётся на 6 точках по цене 70 руб/кг. Жители города уже приобрели более 17 тонн сахарного песка. Напомним, в прошлые выходные за два дня купили 25 тонн сахара.

Завтра, в воскресенье, ярмарочная торговля будет продолжена.