ДТП произошло вечером 15 января в Кировском районе Саратова.

Как сообщили очевидцы происшествия, на улице Техническая у дома №1 «Б» автомобиль «Lada Granta» сбил пешехода. 

«Скорая» госпитализировала пострадавшего мужчину.

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