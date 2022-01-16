Домой Рубрики Новости Саратова На Технической машина сбила пешехода РубрикиНовости СаратоваПроисшествия На Технической машина сбила пешехода По Новости Саратова - 16.01.2022 72 0 Facebook Twitter Google+ WhatsApp Telegram VK Viber ДТП произошло вечером 15 января в Кировском районе Саратова. Как сообщили очевидцы происшествия, на улице Техническая у дома №1 «Б» автомобиль «Lada Granta» сбил пешехода. «Скорая» госпитализировала пострадавшего мужчину. СХОЖИЕ СТАТЬИБОЛЬШЕ ОТ АВТОРА 9-летний ребенок погиб в Саратове в собственной квартире Заработал трамвай маршрута номер 2 в Саратове В Саратове наградили артистов цирковой программы «Счастливый билет» ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ На Технической машина сбила пешехода Новости Саратова - 16.01.2022 0 ДТП произошло вечером 15 января в Кировском районе Саратова. Как сообщили очевидцы происшествия, на улице Техническая у дома №1 «Б» автомобиль "Lada Granta" сбил пешехода. "Скорая"... 9-летний ребенок погиб в Саратове в собственной квартире 15.01.2022 Заработал трамвай маршрута номер 2 в Саратове 15.01.2022 В Саратове наградили артистов цирковой программы «Счастливый билет» 15.01.2022 В Саратове продолжают эвакуировать машины: Парковку ограничили еще на нескольких улицах 15.01.2022