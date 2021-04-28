В преддверии празднования Дня Победы по всей стране проходит акция «Сад Памяти», в рамках которой на территории первой городской больницы им. Ю.Я. Гордеева в Саратове появилась «Аллея поколений». Высадка деревьев также приурочена ко Дню работников скорой медицинской помощи. Данный праздник имеет прямое отношение к данной больнице, поскольку лечебное учреждение оказывает экстренную медицинскую помощь. Ежедневно сюда попадают пациенты с различными травмами и заболеваниями.

Первая городская больница имени Ю.Я.Гордеева имеет большую территорию, теперь ее украсили несколько десятков молодых деревьев.

Участие в акции приняли первый депутат Саратовской городской думы Дмитрий Кудинов, участник предварительного голосования партии «Единая Россия» Ирина Видина, члены Совета ветеранов больницы, проработавшие много лет в учреждении Владимир Чикин и Александр Хачатуров, члены Общественного совета больницы Наталья Королькова, Александр Степанов, Наталия Коваценко, заведующий кафедрой нейрохирургии, доктор медицинских наук Андрей Чехонацкий, доктор медицинских наук профессор кафедры госпитальной хирургии Алла Куликова, сотрудники больницы и студенты СГМУ, работавшие в инфекционном отделении учреждения и оказывавшие огромную помощь больнице в период борьбы с новой коронавирусной инфекцией.

Открывая мероприятие, главный врач учреждения, депутат Саратовской областной думы Евгений Ковалев отметил: «Символично, что сегодня на открытии «Аллеи Поколений» присутствуют приглашенные, молодые специалисты и сотрудники учреждения, проработавшие много лет в больнице. Сегодня мы положим начало ещё одной доброй традиции и высадим первые саженцы на нашей новой Аллее, которая несомненно будет радовать не только сотрудников, но и пациентов».

С поздравительным словом выступила председатель общественного Совета больницы Наталья Королькова.

— Низкий поклон нашим врачам, за ежедневный труд. Действительно, мало одного праздничного дня для того, чтобы выразить благодарность медицинским работникам. Мы благодарны каждый день за спасенные жизни и за наше здоровье. Здорово, что создаются такие городские пространства, облагораживается территория, уверена, что на Аллее еще будут высажены деревья и мы, как общественность, будем активно принимать в этом участие, — отметила Наталья Королькова.