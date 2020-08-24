Микрорайон Солнечный в Саратове закроют на карантин, об этом информационному порталу «Новости Саратова» сообщают специалисты регионального управления ветеринарии.

Дело в том, что день назад между остановкой Котельная и Храмом Всех скорбящих Радости жители Солнечного обнаружили мертвую лису.

В этот же день специалисты управления ветеринарии забрали труп животного на исследования. Сегодня выяснилось, что лиса болела бешенством.

Теперь готовится соответствующая документация для введения карантина и проводятся все необходимые ветеринарные мероприятия.