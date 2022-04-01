Разрабатываются меры поддержки для резидентов индустриальных парков региона. Об этом сегодня, 1 апреля, заявил председатель регионального правительства Роман Бусаргин.

По его словам, планируется открыть их на территории Саратова – 2 парка, Энгельсского, Балашовского и Балаковского районов – по 1 парку.

Саратовская область среди 10 субъектов, которые могут получить на эти цели в 2022 году субсидию из федерального бюджета. Он также напомнил, что с инициативой создания индустриальных парков в крупнейших муниципалитетах области выступил Председатель ГД Вячеслав Володин.

Муниципальные власти готовят свои предложения по земельным участкам, где будут размещены индустриальные парки. Эти земли должны подходить под критерии, определенные федеральным центром.

— Министерству экономического развития совместно с органами местного самоуправления поручил до понедельника разработать предложения по региональным и муниципальным мерам поддержки для резидентов. Потому что поиск потенциальных инвесторов нужно начинать уже сейчас.

— За новыми производствами стоят рабочие места для наших жителей, развитие экономики и бюджета региона. Поэтому необходимо активнее работать для успешной реализации проектов индустриальных парков. Многое здесь зависит от расторопности администраций районов. Поставил задачу – к началу следующий недели подготовить предложения по резидентам с учетом их заинтересованности, — заявил чиновник.