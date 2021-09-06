На территории профилактория «Сокол» в Саратове пострадали животные. Об этом сообщают обеспокоенные местные жители.

В вольере живут четыре косули, коза и баран. Саратовцы часто приходят их кормить вместе с детьми.

5 сентября кто-то из посетителей заметил, что часть животных пропала. Две косули оказались ранены.

Сейчас состояние животных неутешительное. Местные жители считают, что ночью они подверглись нападению бродячих собак. Саратовцы просят руководство профилактория помочь раненым животным и обезопасить их от псов.

В Управлении ветеринарии правительства Саратовской области сообщили, что по данному факту проходит проверка. Однако они занимаются только домашними животными, но не дикими.

Сейчас в профилактории остались две косули. Ветеринарная служба обработала кровавые раны животных. Двух, козу и овцу, перевели на другой объект.

Напомним, что на бродячих собак жители Саратовской области жалуются довольно часто. Только с начала этого года животные свыше 300 раз напали на саратовцев. Случаи нападения псов на других животных также уже фиксировались. Например, в феврале очевидцы жаловались на то, что собаки растерзали зайца.