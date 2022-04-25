На территории школы № 21 в Кировском районе появится новая комплексная спортивная площадка. Об этом сегодня, 25 апреля, рассказал мэр Саратова Михаил Исаев

Она строится в рамках совместного проекта администрации города и благотворительного фонда «Кириленко – детям!», который возглавляет Заслуженный мастер спорта России, президент федерации баскетбола Андрей Кириленко.

Спортивная площадка будет представлена зонами для баскетбола и стритбола, имеющими специализированное резиновое покрытие. Также здесь будет размещено современное оборудование для занятий воркаутом.

Завершить работы планируется до конца мая. Площадка будет доступна для занятий спортом для всех желающих.

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