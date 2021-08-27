На территории Энгельсского завода топливных фильтров жители Саратовской области нашли птенцов пустельги. Об этом они сообщают в группах социальных сетей.

Как пишет автор поста Ольга Гудкова, один из птенцов уже погиб. У второй найденной птицы травмирована лапа. Сейчас женщина занята поиском места, куда можно пристроить найденыша.

—В диких условиях он не выживет. Рабочие подкармливают его, чем могут. Звонили в ветеринарную клинику, там в помощи отказали. Очень жаль малыша, может быть, можно как-то помочь, отвезти к доктору? Может быть, какой-нибудь питомник возьмёт подопечного? — обращается к саратовцам Ольга.