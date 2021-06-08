Сегодня, 8 июня, около 19:00 в Саратове разбушевалась непогода.

Кратковременный, но сильный дождь и град привел к потопу практически во всех районах города.

Перепуганные жители сразу начали делиться фотографиями в соцсетях — от «ручейков» до настоящих «озер».

Особенно не повезло жителям Заводского района — на Томской улице воды стало настолько много, что машина «Жигулей» буквально утонула.

Также горожане отметили, что начался град — первый этим летом. Осадки небольшие — размером с косточку от вишни.

Из-за разбушевавшейся стихии также начались пробки и теперь местные жители вынуждены добираться до дома через многочисленные заторы.