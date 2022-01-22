Сегодня, 22 января, на трассе под Саратовом произошло ДТП. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции.

В 14:05 в службу «112» поступило сообщение о том, что в Энгельсском районе на трассе Энгельс-Ершов произошло столкновение фуры «Mercedes» и «Lada Largus».

В результате ДТП погибли 62-летние мужчина и женщина из автомобиля «Lada». Прибывшие на место спасатели областной службы спасения при помощи гидравлического инструмента деблокировали тела погибших и передали следственно-оперативной группе.

На месте работают спасатели областной службы спасения, медики скорой помощи, сотрудники ДПС. Обстоятельства произошедшего выясняются.