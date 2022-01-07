Смертельное ДТП произошло днем 7 января в Вольском районе Саратовской области.

Как сообщили в региональной ГИБДД, примерно в половине третьего в районе Красной Поляны на выезде из Вольска не разъехались «Renault Symbol» с 48-летним водителем за рулём и внедорожник «Toyota Land Cruiser Prado» с 67-летним автомобилистом.

В столкновении сразу погибли две пассажирки «Renault». Уточняется, что погибшим на месте ДТП было 40 лет и 41 год.

Кроме того, в этой же машине пострадали водитель и два пассажира: мужчина и 4-летний мальчик. Все они доставлены в больницу.

Обстоятельства смертельного происшествия выясняются.

Напомним, ранее ГИБДД предупреждала автомобилистов о сильной гололедице на саратовских трассах.