Домой Рубрики Новости Саратова На трассе под Саратовом вспыхнуло здание СТО РубрикиНовости СаратоваПроисшествия На трассе под Саратовом вспыхнуло здание СТО По Новости Саратова - 05.01.2022 54 0 Facebook Twitter Google+ WhatsApp Telegram VK Viber В Красноармейском районе Саратовской области сегодня загорелся гараж СТО. Сигнал о ЧП поступил в 8:19. Пострадавших нет. СХОЖИЕ СТАТЬИБОЛЬШЕ ОТ АВТОРА Володин: В саратовском аэроклубе построят новую взлетно-посадочную полосу и гостиницу Депутат Государственной думы Николай Панков отмечает день рождения Вячеслав Володин: Страшная трагедия в Костроме. Убита пятилетняя девочка. ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ Володин: В саратовском аэроклубе построят новую взлетно-посадочную полосу и гостиницу Новости Саратова - 05.01.2022 0 Председатель ГД Вячеслав Володин во время рабочей поездки посетил аэроклуб имени Гагарина в Дубках. Здесь завершен первый этап реконструкции: отремонтированы здания штаба и КПП,... Депутат Государственной думы Николай Панков отмечает день рождения 05.01.2022 На трассе под Саратовом вспыхнуло здание СТО 05.01.2022 Вячеслав Володин: Страшная трагедия в Костроме. Убита пятилетняя девочка. 05.01.2022 Мужчина пострадал в столкновении фуры и легковушки под Саратовом 05.01.2022