ЧП с участием «скорой» произошло в четверг 17 февраля в Екатериновском районе Саратовской области.

Как сообщили в региональном минздраве, пожар случился около 3-х часов дня на автотрассе недалеко от населенного пункта Екатериновка.

Здесь неожиданно вспыхнул спецтранспорт районной больницы. Все случилось, когда «скорая помощь» ехала на базу без пациента. Внезапно из-под приборной панели начал идти дым с языками пламени.

Сотрудники «скорой» быстро вышли из горевшей машины и вызвали пожарных, которые ликвидировали возгорание.

Во время происшествия никто не пострадал, — уточнили в минздраве.