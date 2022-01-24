На трассе в Вольском районе Саратовской области 22 января произошла авария.

Как сообщили интернет-изданию «Новости Саратова» в областной ГИБДД, около 4-х часов дня на 146-м километре автодороги Сызрань- Саратов — Волгоград 42-летний водитель автомобиля «Opel Astra» столкнулся с фурой «Mercedes», которой управлял 61-летний водитель.

В столкновении с грузовиком пострадал 17-летний пассажир легкового автомобиля, который с травмами был доставлен в лечебное учреждение.

Обстоятельства случившегося выясняются.