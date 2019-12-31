Микроавтобус Mercedes-Benz с пассажирами слетел с трассы в Балашовском районе Саратовской области, сообщает пресс-служба региональной автоинспекции.

По предварительным данным, примерно в 17:30 на 579-м километре федеральной трассы М-6 «Каспий» возле деревни Барки водитель пассажирского автобуса компании «Властелин» не справился с управлением и перевернулся. В этот момент в салоне находилось 11 пассажиров, двоих из которых бригады «скорой помощи» госпитализировали. Остальные пассажиры разъехались на попутках. Детей в пострадавшем микроавтобусе не было.

Обстоятельства ДТП выясняются, но, как рассказывают очевидцы происшествия, автобус перевернуло сильным порывом ветра.

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