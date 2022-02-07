Утром 7 февраля в центре Саратова несколько улиц остались без холодной воды.

Как сообщает ООО «КВС», причиной отсутствия ресурса стал порыв на водопроводе у дома № 132 по улице Челюскинцев.

В настоящее время ХВС отсутствует у абонентов, проживающих на улицах Московская, Кутякова и Челюскинцев (четные стороны от Максима Горького до Вольской), а также Максима Горького (четная сторона от Кутякова до Московской).

Повреждение на водопроводе у дома № 64/66 по улице Киселева лишило воды жильцов домов на улице Киселева от Чапаева до Рахова.

Вернуть водоснабжение обещают к 20.00 текущего дня.