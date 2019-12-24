СУ СКР завели уголовное дело на 32- и 40-летних жителей Саратова за незаконный сбыт наркотиков в крупном размере. Также известно, что ранее они убили полицейского.

По версии следствия, мужчины купили синтетические вещества и расфасовали их для перепродажи.

21 декабря на улице Киевская, 2 злоумышленников оставили сотрудники УМВД. Во время задержания младший выстрелом из пистолета ранил одного правоохранителя, а также второму нанес телесные повреждения. Позднее раненый полицейский скончался в больнице.

Сейчас оба задержанных находятся под стражей. Уголовные дела о наркотиках соединены в одном производстве.