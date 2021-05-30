Ближе к полудню на участках, расположенных в Саратове, были замечены небольшие очереди. В этой связи, как отмечают представители счетной комиссии, при проведении голосования строго соблюдается социальная дистанция между желающим проголосовать — в соответствии с рекомендацией и Роспотребнадзора.

— Для удобства граждан на участках размещена информация обо всех участниках предварительного голосования. Работают волонтеры, наблюдатели, к услугам посетителей — кабинки для тайного голосования. Им выдаётся на счетном участке целых три бюллетеня: граждане выбирают участников, пожелавших стать кандидатами по одномандатному округу на выборах городскую думу, кандидатами по одномандатному округу на выборах в Государственную думу и по списку партии «Единая Россия» — также в Государственную думу. Гражданам при необходимости разъясняются вопросы и предоставляется иная необходимая информация по теме, — пояснили представители счетной комиссии.

Отметим, что всем саратовцам с активной гражданской позицией важно поддержать того участника предварительного голосования, пожелавшего стать кандидатом от «Единой России» на выборах в Государственную думу и Саратовскую городскую думу, кого жители считают наиболее достойным.

Для решения возникающих вопросов в Саратовском региональном отделении партии «Единая Россия» работает ситуационный центр и горячая линия: +7-845-227-21-55; +7-845-227-21-56; +7-845-227-21-57. Специалисты центра квалифицировано отвечают на все возникающие вопросы.