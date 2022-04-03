В воскресенье 3 апреля в Энгельсе прошла траурная церемония прощания с 22-летним военнослужащим Евгением Сверкуновым.

Евгений погиб во время спецоперации на Украине, выполняя свой воинский долг, — сообщила Энгельсская районная администрация.

О погибшем воине известно, что он окончил СОШ №24 в Энгельсе, затем проходил контрактную службу в ВС РФ рядовым.

Глава Энгельсского муниципального образования Алексей Стрельников и губернатор Саратовской области Валерий Радаев выразили свои соболезнования семье и близким погибшего военнослужащего.

Только по официальным данным, в ходе спецоперации на Украине были убиты 24 наших земляка, которые выполняли свой долг.