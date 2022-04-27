Во время военной спецоперации российской армии на Украине погиб саратовец Сергей Николаев.

Губернатор Саратовской области Валерий Радаев и глава Саратова Михаил Исаев выразили слова соболезнований семье капитана Сергея Владимировича Николаева.

— Огромная боль утраты. Саратовцы скорбят, прощаясь с настоящим защитником. Мужество, готовность выполнить поставленную задачу — это и есть часть профессии военного. Светлая память патриотам своей страны, — высказался Радаев.

— Мы скорбим вместе с родными и близкими Сергея Николаева. Он с высокой честью и достоинством исполнил долг военнослужащего, защищая жизни мирных граждан. Вечная слава герою. Память о нем и о его подвиге мы передадим будущим поколениям и увековечим в истории нашего города, — присоединился Исаев.